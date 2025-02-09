В России хотят освободить заемщика от кредита, если его обманули мошенники

Такую поправку в законопроект о «периоде охлаждения» по потребкредитам анонсировал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Банки обяжут проводить проверку на мошенничество до выдачи денег, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Для этого будут такие условия:
— Заемщика заставили взять кредит мошенники;
— Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения;
— Банк не провел проверку.
Второе чтение законопроекта о защите граждан от мошенников состоится на следующей неделе.
Читайте также: Эта сумма, которую мужчина перевел мошенникам, побила рекорды
«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города
Ольга Сурикова
Фото: shedevrum.ai