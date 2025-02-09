В России хотят освободить заемщика от кредита, если его обманули мошенники

Такую поправку в законопроект о «периоде охлаждения» по потребкредитам анонсировал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Банки обяжут проводить проверку на мошенничество до выдачи денег, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Для этого будут такие условия:

— Заемщика заставили взять кредит мошенники;

— Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения;

— Банк не провел проверку.

Второе чтение законопроекта о защите граждан от мошенников состоится на следующей неделе.

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Ольга Сурикова

Фото: shedevrum.ai