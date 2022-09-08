В Севастополе за сутки коронавирусом заболели более 200 человек

В Севастополе по состоянию на утро 8 сентября зарегистрированы 243 новых случая заболевания COVID-19. Смертей от COVID-19 за сутки не зарегистрировано, говорится в оперативной сводке департамента здравоохранения города.

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 8 человек. Выписаны 16 пациентов. На данный момент в больницах находится 161 пациент, из них 143 — с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой горбольницах развернуты 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё.

По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 91 292 человека, выздоровели 86 866.