Севтеплоэнерго подходит к отопительному сезону с полумиллиардными долгами

Сегодня, 8 сентября, на сессии заксобрания Севастополя стало известно, что ГУП «Севтеплоэнерго» задолжал поставщикам газа 495 миллионов рублей.

Депутаты поинтересовались у заместителя губернатора Севастополя Алексея Парикина о том, как подведомственное правительству предприятие будет работать с такими долгами в условиях приближающегося отопительного сезона.

«Действительно, сейчас есть дефицит денежных средств. Я его подтверждаю. Сейчас работаем с Федерацией очень плотно по выделении субсидии на покрытие данных расходов»,- рассказал Парикин.

По его словам, обращения от городских властей были направлены в министерство энергетики и правительство страны, а поступление денег ждут в конце года.

Напомним, прокуратура Севастополя в прошлом году ставила под сомнение готовность Севастополя к отопительному сезону.

Дмитрий Островский