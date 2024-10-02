81-летняя жительница Севастополя собиралась отдать аферистам 200 тысяч рублей 

Жительница Севастополя попалась на уловки дистанционных мошенников, которые действовали по схеме обмана – «Ваш родственник стал виновником ДТП».

На стационарный телефон 81-летней местной жительнице позвонили неизвестные, представились правоохранителями, и сообщили, что ее дочь стала виновницей ДТП. Они дали указание собрать крупную сумму денег.

В тот же вечер к женщине приехал посыльный, чтобы забрать 200 тысяч рублей ее личных накоплений. Однако в этот момент пришла ее дочь и выгнала афериста, объяснив маме, что она не стала участницей ДТП, и все это – уловки мошенников, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Напомним, совсем недавно мошенники выманили у севастопольцев почти 4,5 млн рублей.

Ольга Сурикова

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