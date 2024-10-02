В Севастополе еще 14 жителей получат компенсацию за ущерб от украинских атак

На последнем заседании правительства Севастополя было принято решение начислить денежную компенсацию еще 14 жителям Севастополя, пострадавшим от атак ВСУ.

Средства выделили из резервного фонда правительства города.

«Правовой акт разработан с целью выделения средств из резервного фонда правительства в объёме 287 тысяч 60 рублей. Финансовая помощь будет оказана 14-ти физическим лицам», – рассказал и.о. директора департамента труда и соцзащиты Дмитрий Шамрей.

Как известно, компенсация пострадавшим от обстрелов выплачивается по мере рассмотрения соответствующих заявлений. Отвечая на вопрос губернатора Севастополя Михаила Развожаева, Дмитрий Шамрей уточнил, что работа комиссии ещё не закончена.

Напомним, в августе было подсчитано, что уже почти 500 жителей Севастополя были признаны пострадавшими от атак Украины.

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Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба правительства Севастополя