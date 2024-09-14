Мошенники выманили у севастопольцев почти 4,5 млн рублей

В качестве предлога для вымогательства денег мошенники использовали инвестирование, покупку автомобиля и защиту банковского счёта.

Наиболее крупной суммы лишился 49-летний инженер местной коммунальной службы. Для того, чтобы быстро разбогатеть он решил попробовать инвестировать. В сети «Интернет» мужчина познакомился с мошенниками, которые выдавали себя за брокеров, и они убедили его перечислить им не только 800 тысяч рублей своих сбережений, но и более 1,7 млн рублей кредитных средств. Когда инвестор понял, что лишился не только прибыли, но и своих «кровных», обратился с заявлением в отдел полиции.

42-летний менеджер одного из коммерческих банков решил приобрести автомобиль по объявлению на торговой интернет-платформе. Связавшись с неизвестным продавцом в постороннем мессенджере, банковский работник обсудил с ним все детали и перечислил ему почти 850 тысяч рублей, взятых в кредит. Позже он осознал, что стал жертвой обмана и сообщил в полицию.

Ещё два факта мошенничества произошли под предлогом защиты денежных средств, находящихся на банковских счетах. Так, 54-летней женщине злоумышленники сообщили, что её кабинет в госуслугах взломали и убедили её перечислить на продиктованные счета один миллион рублей. Второй потерпевшей, 62-летней пенсионерке, мошенник представился высокопоставленным чиновником и похитил аналогичным образом 70 тысяч рублей.

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Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба полиции Севастополя