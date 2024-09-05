Знакомьтесь: Кандидат в депутаты Совета Нахимовского муниципального округа третьего созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 Алексей Плотников

Вся жизнь Алексея Плотникова связана с Севастополем, и прежде всего — с его Северной стороной.

Здесь в 1982 году Алексей родился, провел свое детство, пошел в первый класс, окончил школу. Здесь же, на Радиогорке, живет и сейчас со своей семьей, растит двух сыновей.

Именно поэтому все радости и трудности простых горожан ему близки и понятны. Алексей знает их потребности, пожелания, запросы напрямую — от «земли», от людей.

Для того, чтобы грамотно, профессионально и действенно отстаивать интересы своих земляков, Алексей стал членом команды Севастопольского городского отделения ЛДПР — партии реальных дел.

Алексей Олегович получил хорошее образование: он с отличием окончил СевНТУ (ныне СевГУ) по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». В 2015 году прошел подготовку в Высшей школе бизнеса Томского госуниверситета по программе «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» и по окончании получил диплом.

Трудовой путь начал в 22 года: был помощником эксперта, оценщиком транспорта, экспертом-техником. С 2015 года и по сей день работает механиком службы транспорта в компании «Севастопольэнерго».

Но благодаря активной жизненной позиции Алексей Олегович никогда не ограничивал свою жизнь только семьей и работой. Вступив в ЛДПР, он с 2019 года возглавил первичное отделение «Радиогорка», участвовал в решении множества проблемных вопросов: ликвидации стихийных свалок, ремонта дорог, благоустройства и озеленения, увеличения числа маршрутов общественного транспорта. Занимался вопросами помощи социально незащищенным людям, детям и инвалидам.

Помимо руководства «первичкой» ЛДПР, Алексей Плотников — действующий помощник депутата Законодательного Собрания города Севастополя второго созыва Андрея Куринова. Поэтому он хорошо знает проблемные точки не только своего района, но и всего города.

Алексей уверен: чтобы Севастополь был процветающим городом, чтобы не меркли его слава и величие, нужно, чтобы во власть пришли люди, хорошо знающие местные проблемы и способные их решать.

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