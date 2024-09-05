Инженер управляющей компании будет отвечать перед судом за травму ребенка на неисправной карусели

Прокуратура Гагаринского района г. Севастополя направила в суд уголовное дело по факту получения ребенком тяжких телесных повреждений из-за неисправной карусели.

Главный инженер ГУПС «УК Гагаринского района – 2» обвиняется в халатности, повлекшей тяжелый вред здоровью человека. Он не организовал ремонт карусели на детской площадке по ул. А. Косарева, несмотря на заключение экспертизы и рекомендацию демонтажа оборудования.

Карусель была демонтирована только в ноябре 2023 года, что привело к травме 7-летнего мальчика, получившего открытый перелом костей голени правой ноги.

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Анна Левина