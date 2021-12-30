В Севастополе утвержден новый начальник МЧС

Прибыл из Ростова

В Севастополе назначен новый начальник главного управления МЧС России генерал-майор внутренней службы Алексей Рохлин. Указ о назначении подписан президентом России

В Севастополь он прибыл из Ростовской области, где занимал пост замначальника главка МЧС.

«С ноября 2021 года – временно исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Севастополю. В декабре 2021 года назначен начальником главного управления МЧС России по Севастополю», – сообщает пресс-служба ведомства.

На сайте управления говорится, что Алексей Рохлин родился в 1976 году в Саратове. В 1998 году окончил Московское высшее военное дорожное инженерное училище. В 2007 году – Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ.

С сентября 1998 года по сентябрь 2004 года проходил службу в Спасательном центре МЧС России. С июня 2007 года служил в управлении гражданской защиты главного управления МЧС России по Московской области. В августе 2017 года назначен на должность заместителя начальника главного управления МЧС России по Ивановской области. С апреля 2019 года – на должности заместителя начальника главка МЧС по Ростовской области.

Напомним, бывший начальник управления генерал-майор внутренней службы Дмитрий Козлов переведен на родину — в Пензенскую область и там возглавил ГУ МЧС.

Ольга Сурикова