Журавлев: нужно возрождать в Севастополе наукоемкие и ресурсоемкие отрасли

Сегодня в ходе предвыборных дебатов в эфире радиостанции «Севастополь ФМ» кандидат в депутаты Госдумы от ЛДПР Илья Журавлев рассказал какие основные проблемы на рынке труда нашего города и как с ними справится.

«Стагнация экономики Севастополя сегодня обернулась отсутствием достаточного количества рабочих мест с достойной оплатой труда.

Как результат, стремительное обнищание населения и резкое падение уровня жизни. Пройдясь по улицам города, создается впечатление, что сегодня в Севастополе работают только ломбарды и микрокредитные организации» — отмечает Журавлев.

Также кандидат от ЛДПР подчеркнул, что средняя зарплата в Севастополе составляет порядка 37 тысяч рублей, в то время как, согласно данным Росстата, в стране она составляет порядка 56 тысяч рублей.

«При этом размер МРОТ в Севастополе составляет 12 792. О том, чтобы выжить на эти деньги речи быть не может» — подчеркивает Журавлев, при этом отмечая, что до сих пор крупнейшим работодателем Севастополя остается Черноморский флот.

Однако, военнослужащие получают более или менее приличные зарплаты, а гражданский персонал давно переведен на минимальные оклады.

Согласно официальной статистике порядка 81 тысяч севастопольцев заняты в бюджетной сфере – образовании, здравоохранении, госслужбе.

Там зарплаты у специалистов низшего и среднего звена остаются копеечными.

По мнению Журавлева, в советский период Севастополь был городом с высоким уровнем жизни, жить здесь мечтали люди со всего Союза.

В силу особенностей отраслевой структуры экономики в нашем городе жили преимущественно хорошо образованные интеллигентные люди, практически не было преступности, на улицах была идеальная чистота.

Сегодня Севастополь стремительно маргинализируется, а умные талантливые и хорошо образованные молодые люди уезжают в поисках лучшей доли на материк, а то и вовсе за океан.

Журавлев считает, что городу нужны государственные инвестиции, которые необходимо направить на развитие промышленных предприятий наукоемких отраслей. Перезагрузка промышленности региона позволит создать тысячи рабочих мест для севастопольцев, обеспечив их достойной оплатой труда.