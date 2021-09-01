В Севастополе ищут водителя, который сбил столб и оставил без света улицу

Идет розыск свидетелей

В Севастополе было отключено наружное освещение на улице Казачинское шоссе из-за сбитой электроопоры, сообщает пресс-служба севастопольского «Горсвета».

«Ввиду произошедшего дорожно-транспортного происшествия с 1 сентября временно будет отключено наружное (уличное) освещение на участке дороги от поворота с Казачинского шоссе на 35-ю береговую батарею до конца улицы Военных строителей», – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что факт ДТП не зафиксирован сотрудниками полиции. Ведется поиск виновника.

При этом «Горсвет» попросил свидетелей аварии, имеющих фото- или видеоматериалы, предоставить сведения, обратившись по телефону горячей линии 48-74-05 (круглосуточно).

Информацию также можно оставить на официальном сайте предприятия.

Ольга Сурикова

Фото: Горсвет/vk.com