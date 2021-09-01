В России автоштрафы можно теперь обжаловать на «Госуслугах»

Но нужно выполнить ряд условий

В России с 1 сентября автовладельцы получили возможность обжаловать штрафы, полученные при фиксации нарушений камерами, на портале «Госуслуг». Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

«Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении в случае фиксации специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, может быть также подана в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг», – говорится в документе.

Уточняется, что с помощью портала «Госуслуги» можно также передать копию решения суда по указанной жалобе.

Для оформления жалобы недостаточно просто иметь активированную на «Госуслугах» учетную запись: подписывать обращение нужно при помощи электронной подписи или же усиленной квалифицированной электронной подписи. На обжалование дается 10 суток, а отсчет срока идет через семь дней после того, как уведомление разместят на сайте.

Ольга Сурикова