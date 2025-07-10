Жителям Севастополя рассказали, как увеличить пенсию почти в полтора раза

В Севастополе, как и по всей России, жители могут существенно увеличить свою будущую пенсию — почти на 50%, если решат выйти на неё позже установленного срока. Об этом сообщили в Социальном фонде России, передаёт «РИА Новости».

Так, при отсрочке выхода на пенсию на пять лет размер индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) возрастёт на 45%. В 2025 году один такой балл оценивается в 145,69 рубля.

Чтобы претендовать на пенсию по старости, необходимо иметь минимум 15 лет стажа и заработать не менее 30 пенсионных баллов. Максимально за год можно получить 10 коэффициентов. В случае добровольной отсрочки пенсии начисленные баллы умножаются на повышающий коэффициент: например, при двухлетней отсрочке — на 1,15, при десяти — на 2,32.

Для севастопольцев это может стать ощутимой прибавкой, особенно с учётом индексации, которая с 2026 года будет проводиться дважды в год — в феврале (по уровню инфляции) и в апреле (с учётом доходов Соцфонда). По словам премьер-министра Михаила Мишустина, такие меры помогут снизить уровень бедности в стране, в том числе и в Севастополе, где доля пожилых граждан стабильно высока.

Напомним, Строительная отрасль приносит жителям Севастополя самые высокие зарплаты — в 2024 году специалисты в этой сфере в среднем зарабатывали 127 тысяч рублей в месяц.

Дмитрий Островский

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