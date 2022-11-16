Жителям Севастополя приходится отдавать почти всю зарплату за ипотеку

Севастополь занял 83 место в рейтинге регионов России по доступности ипотечных платежей, сообщает РИА-Рейтинг.

Как сообщают аналитики, жителям Севастополя приходится отдавать банкам 85% средней зарплаты за ипотечный кредит. Средний срок ипотечного кредита в нашем городе составляет 276 месяцев, а средняя сумма его насчитывает 3,4 млн рублей.

Исследователи считают, что такой результат вызван низким уровнем зарплат в регионе.

В десяти регионах-лидерах рейтинга ежемесячной ипотечный платеж не превышает 40% от размера средней зарплаты, получаемой на руки. Первую строчку в рейтинге занял Чукотский автономный округ, где средняя зарплата почти в 4 раза превышает средний ежемесячный платеж. На второй строчке разместилась Магаданская область с результатом 29,2%. Также хороший уровень соотношения наблюдается в Ямало-Ненецкий автономном округе, в Ненецкий автономном округе, в Мурманской области и в Камчатском крае (30,5%, 32,5%, 35,1% и 36,0% соответственно).

В 14 регионах для обслуживания ипотечного кредита нужно отдавать более двух третей средней местной зарплаты, что делает ипотеку здесь слабо доступной. Можно предположить, что в этих регионах ипотека не столь популярна, так как взять кредит могут только семьи с двумя работающими или высокооплачиваемые специалисты. Для среднестатистических работников этих регионов ипотека достаточно обременительная для семейных бюджетов.

Последнее место в рейтинге занимает Карачаево-Черкесская Республика, где на ежемесячные платежи по средней ипотеке требуется потратить почти полностью среднюю зарплату в регионе. Также очень высокое (от 80% до 90%) соотношение платежей по ипотеке и средней зарплаты наблюдается еще в трех регионах: Республика Северная Осетия – Алания, Севастополь и Республика Калмыкия.

Напомним, несмотря на пандемию, 2020 год стал рекордным для рынка ипотеки. Согласно данным «Дом.РФ», по итогам прошедшего года выдано более 1,5 млн кредитов на сумму около 4,5 трлн руб. В Севастополе в 2020 году выдано ипотеки почти на 5,5 млрд рублей.