Севастополец разбил окно в троллейбусе после того, как его высадили за курение

В Севастополе дебошира высадили из троллейбуса за курение в салоне. За это он разбил камнем стекло в одной из дверей общественного транспорта.

22-летнего жителя Севастополя задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии за дебош в общественном транспорте. Правоохранители прибыли по сигналу «тревожной» кнопки из троллейбуса.

Мужчина рассказал, что поругался с женой и находился в перевозбужденном состоянии. Поэтому решил закурить, когда ехал в троллейбусе. А потом из мести за то, что его высадили, разбил окно. Его передали сотрудникам полиции.

Напомним, в Севастополе недавно был задержан 23-летний нетрезвый пассажир, который начал неадекватно себя вести в троллейбусе.

Фото: Дениса Михайленко

Ольга Сурикова