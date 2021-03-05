Ипотека в Севастополе: брать нельзя отказаться

Жилье в Севастополе давно стало роскошью, спасает ли ситуацию ипотека

Несмотря на пандемию, 2020 год стал рекордным для рынка ипотеки. Согласно данным «Дом.РФ», по итогам прошедшего года выдано более 1,5 млн кредитов на сумму около 4,5 трлн руб. В Севастополе в 2020 году выдано ипотеки почти на 5,5 млрд рублей

Как сообщает Центральный банк России, за 2020 год в Севастополе выдано более 2 тысяч ипотечных жилищных кредитов. По сравнению с 2019 годом количество выданных кредитов увеличилось в 1,6 раза, а объем – в 1,8 раза. Средняя сумма ипотечного кредита составила 2,7 млн рублей (в 2019 году – 2,3 млн рублей).

«Рост обусловлен, в первую очередь, снижением ставок – в декабре 2020 года ипотеку жители города брали в среднем под 8%. На это повлияли введение в апреле 2020 года программы льготной ипотеки и снижение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации», – отмечает управляющий Отделением Севастополь Банка России Михаил Бежан.

По его словам, существенным фактором активизации ипотечного кредитования остается и высокий спрос на жилье в регионе, в том числе за счет миграционного притока населения, а также «повышение доверия к застройщикам в связи с развитием механизма проектного финансирования».

По мнению экспертов, всплеск спроса на недвижимость, ипотечное кредитование следует ожидать в первом полугодии 2021 года. При условии, что государство продолжит раздавать «плюшки», и те, кто вынужден был отказаться от покупки квартиры во время пандемии наконец-то решаться на этот шаг. Это касается, конечно, в основном сегмента жилья эконом и бизнес класса.

Вопросы к себе

Покупка квартиры, конечно, событие радостное и для многих долгожданное, но это и не такой простой шаг. Всегда есть те, кто арендует жильё и не собирается приобретать собственное в ближайшие 10 лет. Их заставляет содрогаться одна только мысль о том, что несколько лет или десятков лет придётся связать себя кредитом, но плата за съем ежемесячно почему-то не пугает.

Мы пообщались с несколькими севастопольскими семьями, которые сделали для себя выбор в пользу ипотеки. Возможно, их опыт будет кому-то полезен и поможет сделать выбор в ту или иную сторону.

Когда вы решаетесь все же обратиться к банку за помощью в приобретении собственного жилья стоит оценить объективно для себя несколько пунктов: есть ли у вас средства на первоначальный взнос, приходится ли тратиться на съёмное жильё, рассматриваете вы первичку или вторичку.

Первая семья, с которой мы пообщались – Галина и Кирилл Картогины – сделали выбор в пользу ипотеки почти три года назад, потому что хотели купить именно свое жилье. До этого они снимали квартиру и платили 15 тысяч рублей в месяц, платеж по ипотеке составил 27 тысяч рублей в месяц – для них это несущественная разница, но за то они отдают эти деньги уже за свою двухкомнатную квартиру.

Район они выбрали в районе ЦУМа с хорошей транспортной развязкой, наличием большого количества парков и близости к морю. Свое капиталовложение они считают более, чем удачным, так как за три года цены на жилье – как покупку, так и съем – значительно выросли. Даже с учетом их кредитной ставки в 12%, они считают, что очень выгодно и вовремя обзавелись жильем. Свой доход супруги оценивают, как выше средний и ипотечный платеж выплачивают, не напрягаясь.

Брали на 15 лет, но планируют погасить в ближайшие два-три года. Им повезло, пандемия не затронула их финансовое благосостояние, они даже успели уже завершить ремонт в своей квартире. Что является еще одним бонусом, проживания не в съемной квартире.

Однако, решаясь взять ипотеку, всегда ли вы уверены, что ваше финансовое состояние будет таким же стабильным. Ведь в довесок к ипотеке — помимо переплат —вы получаете страхи перемен и ограничения. Боязнь, что уволят, что будет испорчена кредитная история, что банк отберет квартиру, когда вам нечем будет платить. Если переезд в другой город — значит, предстоит поиск хороших арендаторов.

Переоценка возможностей

А рискнёте ли вы поменять работу, которая надоела, имея груз в виде кредита на жильё?

Вторая семья, с которой мы пообщались – супруги Степановы –решили избавится от ипотечного бремени через три года. Квартиру в ипотеку брала Мария, когда была еще не замужем. Ее зарплата в 37 тысяч и первоначальный взнос в два миллиона рублей позволил ей взять хорошую двухкомнатную квартиру на ПОРе, даже с видом на море. Но спустя три года жизненные обстоятельства поменялись.

Мария вышла замуж, родила ребенка и сейчас находится в декрете. Пандемия пошатнула заработок мужа, и выплата кредита серьезно сказывается на их семейном бюджете. Квартиру они самостоятельно выставили на продажу. Ребята посчитали, что за те два миллиона, которые они заняли у банка, они переплатят почти пять, а это еще одна квартира. Но это по ценам сегодняшнего дня, что будет через 5-10 лет неизвестно. С другой стороны, два года назад квартира Марии стоила 4 миллиона, сегодня они продают ее за 6 миллионов, то есть 2 миллиона они уже выиграли.

Продав квартиру, планируют купить дом на Фиоленте. И это будет уже их собственный дом, без обременений. Несмотря на то, что они любили свою видовую квартиру, выставив ее на продажу, финансово они ничего не потеряли. Тут спасибо сумасшедшему росту цен на недвижимость в Севастополе.

В Севастополе, главное – успеть

Ведь в Севастополе только с осени 2020 года стоимость квадратного метра выросла на 40%. И уже цена однушки приблизилась к 4 миллионам рублей.

Еще одна семья, которая нам рассказала, что сделала выбор в пользу собственного жилья, подписавшись под ипотеку – супруги Ровинские. До этого они несколько лет снимали квартиру, но потом все-таки решились на приобретение своего жилья. Квартиру они купили в Нахимовском районе, для них это был выбор по соотношению цены и качества. Сейчас на оплату ипотечного взноса уходит половина семейного дохода, хоть и платят уже за свое, но все равно жалко отдавать такую сумму. Кредит на жилье они брали на 25 лет с процентной ставкой 8% и очень надеются погасить ее раньше. Супруги заверяют, что не жалеют о своем шаге, тем более выбора у них другого и не было.

Но получить ипотеку не всегда так проста. Семья Егориных нам рассказала, что после скандала с родственниками и вынужденных скитаний по съемным квартирам они попытались подать документы в банк. Официально работает только супруг, он индивидуальный предприниматель, доход около 50 тысяч, в семье недавно появился ребенок. Банком им было отказано в кредитование на жилье. Поэтому ребята и дальше вынуждены отдавать за съемную квартиру, в которую им самим пришлось покупать мебель и быттехнику, по 25 тысяч в месяц.

Получается, что ипотека тоже удел не бедных семей и далеко не каждый может ее себе позволить.

Сейчас эксперты прогнозируют еще один скачок цен на недвижимость и такой же повышенный запрос на ипотеку. Весну 2021 года расценивают, как самое лучшее время оформления договоров с банком. Особенно при условии, что заработают государственные программы компенсаций банкам. Возможно снижение банковской ставки до 4,5–5 %. Но это только возможно.

Если брать, то когда

В прошлом году, когда действовала программа компенсации со стороны государства на 1,5 % ставки кредитования, значительно увеличилось число кредитов по ипотеке. С апреля по ноябрь, когда работал компенсаторный механизм, ставка падала до 4,25-4,5 %. Госпрограмма была запущена в виде эксперимента, для стимуляции строительного рынка, ипотечного кредитования. Куплено, в основном в кредит, на 15 миллионов м² больше, чем в предыдущий период прошлого года.

Такой шаг со стороны государства сразу же отразился на рынке надвижимости, владельцы которой в конце прошлого года только и успевали переписывать ценники в объявлениях. Известны случаи, когда люди уже давали и задаток за квартиру, а ее хозяин буквально через неделю возвращал его в двойном размере, как и обязан по договору в случае расторжения по его вине, и поднимал сразу стоимость на 500-700 тысяч рублей.

На рост цены квадратного метра могут влиять следующие еще и такие факторы:

– Повышение курса доллара по отношению к рублю. Падение отечественной валюты заставляет людей задуматься о вложении сбережений в недвижимость.

– Введение 13 % налога на депозиты с 2021 года. Выгоднее вложить деньги в собственное жилье либо приобрести недвижимость и сдавать ее в аренду.

Поэтому на весах всегда будет много за и еще столько же против. Каждый сам должен реально оценить возможности в приобретении своей квартиры у моря, чтобы потом не пополнять душераздирающими историями интернет-форумы, которые и так забиты темами «Банк забирает ипотечную квартиру», «Проблема с выплатой кредита», «Ипотека при потере работы» и другими подобными.

Ольга Сурикова

Фото: pixabay.com