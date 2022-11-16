Минобороны РФ опровергло нанесение ударов вблизи украинско-польской границы

Накануне, 15 ноября, две ракеты упали вблизи польского города Люблин. Предварительно, снаряды попали в зерносушилки, два человека погибли.

Взрыв и падение ракеты произошли возле склада, который находится менее чем в пяти километрах от границы с Украиной.

Достоверной информации о происхождении ракет пока нет.

«Заявления польских СМИ и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки», — подчеркнула пресс-служба Минобороны в Telegram.

В ведомстве также пояснили, что обломки снарядов, запечатленные на фото с место происшествия, не имеют никакого отношения к российскому вооружению.

Также есть версия, что ракеты, упавшие на территорию Польши, были выпущены Украиной. Как сообщает AP со ссылкой на американских чиновников, ВСУ пытались сбить российскую ракету.

Ольга Сурикова