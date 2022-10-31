Жителям Севастополя для покупки новой машины надо копить 9 лет

Среднестатистическому жителю Севастополя понадобится 9 лет, чтобы накопить на новый автомобиль стоимостью 2,3 миллиона рублей, сообщает РИА-Рейтинг.

По этому показателю севастопольцы находятся на 55 месте в стране. Также аналитики подсчитали, что на покупку подержанного автомобиля стоимостью в 1,2 миллиона рублей горожанам понадобится пять с половиной лет.

Расчёты произведены по данным официальной статистики. Модель накопления на автомобиль предполагает ежемесячное сбережение 50% медианной зарплаты в регионе на пополняемом банковском вкладе. Медианная зарплата является оценкой РИА Рейтинг в среднем за 12 месяцев с августа 2021 года по июль 2022 года. Для целей исследования процентная ставка по депозиту принята на уровне 7,5%. Стоимость среднего подержанного автомобиля составляет 1,2 миллиона рублей, а нового — 2,3 миллиона рублей.

Самый короткий срок накопления на новую машину, то есть наилучшая ситуация с возможностью накопить крупную сумму денег, наблюдается на Чукотке.

Второе место в рейтинге занимает еще один северный регион – Ямало-Ненецкий автономный округ. Он показал практически такой же результат, как и у лидера. Здесь среднестатистический работник может накопить необходимые 2,3 миллиона рублей за три года и 10 месяцев. На третьей строчке в рейтинге располагается Магаданская область, где копить на новую среднею машину придется 4,3 года. Близкий результат также в Ненецком автономном округе, а также на Камчатке (4,4 и 4,6 года соответственно). В целом эти пять северных регионов занимают достаточно уверенно первые места. Их лидерство определяется высокими зарплатами в добывающих отраслях и в рыбной ловле.

На шестой строчке располагается Москва. Тут срок накопления на новый автомобиль составляет 4,7 года. Также в первую десятку еще входят Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сахалинская область, Республика Саха (Якутия) и Мурманская область.

Второй крупнейших город России, Санкт-Петербург, расположился на 11 строчке в рейтинге.

Напомним, только 2% севастопольских семей могут купить в кредит хороший автомобиль