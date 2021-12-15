Только 2% севастопольских семей могут купить в кредит хороший автомобиль

Севастополь занял 57 строчку в рейтинге регионов России по доступности покупки нового автомобиля в 2021 году. Такие данные приводит в своем исследовании агентство РИА-Рейтинг.

Согласно результатам рейтинга, лишь в двух регионах России более половины среднестатистических семей могут без определенных проблем купить в кредит и содержать новый автомобиль и это далеко не Севастополь

В нашем городе 10,6 % семей могут себе позволить купить в кредит и содержать недорогой новый автомобиль стоимостью до 700 тыс. руб. и лишь 2,1 % севастопольских семей может купить в кредит автомобиль среднего ценового сегмента в 1,8 млн рублей. Машина класса «люкс» доступна в Севастополе лишь 0,18 % горожан.

Лидером рейтинга, как и в прошлом году, стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где исторически фиксируются одни из самых высоких зарплат в России. Помимо Ямало-Ненецкого автономного округа еще в 3 регионах более 40% семей могут приобрести в кредит и обслуживать новый автомобиль за 700 тыс. руб. В этот список регионов-лидеров попали: Ямало-Ненецкий АО – 59,4%; Чукотский АО – 52,4%; Магаданская область – 43,8% и Сахалинская область – 42,4%. Следом за первой четверкой расположились: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ненецкий автономный округ, Москва, Камчатский край, Санкт-Петербург и Республика Саха (Якутия).

Большую часть лидеров представляют северные регионы, и их лидерство не удивительно – высокие зарплаты и значительная доля семей, состоящая из молодых работников без детей, определяют высокую доступность автомобилей, даже несмотря на относительно высокие цены на страховки, топливо и стоимость ремонта. Нахождение двух главных городов России в числе регионов-лидеров по доступности также не удивляет, учитывая относительно высокие зарплаты в Москве и Санкт-Петербурге.

Согласно результатам рейтинга, замыкают таблицу: Республика Ингушетия, где лишь 3,5% семей могут позволить себе приобрести новый автомобиль за 700 тыс. руб., Чеченская Республика, где 3,7% семей доступен новый недорогой автомобиль, Республика Дагестан (4,6%), Кабардино-Балкарская Республика (5,8%) и Ивановская область (6,3%).

Напомним, Севастополь за 2020 год упал на две позиции и занял 60 строчку в рейтинге регионов по научно-технологическому развитию за 2020 год.

Фото: drom.ru

Дмитрий Островский