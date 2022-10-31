ФК «Севастополь» на выезде разгромил молодежненскую «Спарту-КТ»

По итогам 10-го тура Премьер лиги КФС наш клуб занимает первую строчку турнирной таблицы с 28 очками, опережая ближайшего преследователя керченский «Океан» на 10 очков.

Уже в первом тайме севастопольцы трижды поразили ворота «Спарты-КТ». На 10й минуте Олег Солович замкнул подачу со штрафного. Через четыре минуты после удара Длявера Нуридинова мяч попал в ногу голкиперу молодежненцев, а от нее отскочил в ворота. А на 40-й минуте Александр Рыболовлев точным ударом головой замкнул передачу Нуридинова.

В начале второго тайма Максим Приходной сократил отставание, переправив в ворота мяч, отбитый голкипером «Севастополя» Рамзаном Мутусхановым. Но уже в следующей атаке Нуридинов, накрутив в штрафной защитников, ударом в дальний угол оформил дубль. Спустя четыре минуты оставшийся без опеки Андрей Кива ударом головой из района 11-метровой в дальнюю «девятку» увеличил превосходство «Севастополя» до четырех мячей. На 66-й минуте Максим Приходной после прострела с фланга, опередив защитника, вставил ногу и оформил дубль. На 72-й минуте Рыболовлев с подачи Нуридинова сделал счет 6:1. Казалось, что все в этом матче уже решено, но с этим были не согласны игроки «Спарты-КТ». На 78-й и 79-й минутах дважды отличился «спартанец» Жорж Нжее Маканда. Однако последнее слово в этой игре все же осталось за севастопольцами. В компенсированное ко второму тайму время Александр Рыболовлев оформил хет-трик. В итоге 7:4 — победа «Севастополя».

Напомним, ФК «Севастополь» со следующего сезона будет участвовать в Футбольной национальной лиге.

Фото: пресс-служба ФК «Севастополь»