Песков ответил на вопрос об указе Путина о завершении мобилизации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал проинформировать в случае появления указа Путина о завершении мобилизации.

«Мы проинформируем вас дополнительно», — сообщил Песков в ответ на вопрос, будет ли соответствующий указ.

В ответ на вопрос о том, могут ли в регионы прийти новые мобилизационные предписания, пресс-секретарь посоветовал ориентироваться на слова главы Минобороны России Сергея Шойгу.

«Было заявление министра обороны, надо на него ориентироваться», — заключил он.

Напомним, ранее анонсировалось, что на этой неделе в России предположительно завершиться частичная мобилизация.

Ольга Сурикова