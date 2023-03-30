Жителям сельской зоны Севастополя дадут деньги на строительство или приобретение жилья

На сегодняшнем заседании правительства Севастополя установлены правила предоставления социальных выплат на строительство и приобретение жилья жителями сельских территорий.

Социальные выплаты предоставляются в размере не более 70% от стоимости жилья. Право на получение таких выплат будут иметь люди, постоянно проживающие в сельской зоне и работающие тут же.

При этом к моменту подачи заявки на выплату они должны проработать в сельской зоне или заниматься здесь предпринимательством не менее 1 года.

Также необходимо быть признанным нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Заявки, собранные на социальные выплаты на строительство либо приобретение жилья в 2023 году, будут реализованы в 2024, в случае получения финансирования из федерального бюджета.

Напомним, в августе 2022 года в Севастополе вступил в силу закон, регулирующий строительство доступного жилья и определяющий стоимость продажи одного квадратного метра такого жилого помещения.

Дарья Тимофеева

Фото: unsplash.com