Правительство Севастополя нашло выход, как не заплатить более 1 млрд рублей по договору концессии на фотофиксацию нарушений ПДД 

Сегодня на заседании правительства Севастополя было принято решение заключить дополнительное соглашение к концессионному соглашению от 2016 года установку камер для фотофиксаций нарушений ПДД.

Как подчеркнул губернатор Михаил Развожаев, это «больная тема для Севастополя» и данный договор дешевле соблюдать, чем расторгнуть.

Согласно принятому решению, допсоглашением предлагается уменьшить стоимость основного концессионного соглашения на 1 млрд 265 млн рублей, что соответственно уменьшит нагрузку на городской бюджет.

«Город не будет концессионеру платить в связи с тем, что ожидаемые доходы от штрафов за нарушения ПДД с 2016 года в бюджет города не соответствовали размеру, установленному этим соглашением», — было уточнено в ходе заседания.

Ольга Сурикова