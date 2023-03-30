Автомобиль упал с обрыва в Симферопольское водохранилище

Поздним вечером 29 марта работникам ГКУ РК «Крым-спас» было сообщено, что в Симферопольское водохранилище упал с обрыва легковой автомобиль.

По прибытии, спасатели выяснили, что легковушка упала с высоты 12 – 15 метров. В автомобиле находились водитель и пассажир, которые эвакуировались самостоятельно после падения в воду. В медицинской помощи не нуждаются.

По просьбе сотрудников полиции специалисты ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» при помощи альпинистского снаряжения и изолирующих костюмов ГКС- 8 спустились к автомобилю и извлекли документы и личные вещи, находящиеся внутри, после чего передали их полиции.

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Ольга Сурикова