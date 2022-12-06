Жителям Херсонской области рекомендуют скорее избавляться от гривны

Жителям Херсонской области рекомендуют гривны обменять на рубли не позже Нового года по нескольким причинам. Разъяснения в своем Telegram-канале дал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Уточняется, что обращение украинской валюты на территории Херсонской области прекращается с 1 января, а также происходит еще и ее обесценивание.

«В связи с очень интенсивным падением экономики Украины гривна все больше и больше дешевеет и постепенно становится просто бумагой. Желательно как можно скорее это сделать, потому что с каждым днем украинская гривна теряет в весе», – пояснил он.

Сальдо напомнил, что с 1 января рассчитаться в магазине или оплатить услуги можно будет только в рублях. «Расчеты за ЖКХ, а также обязательные платежи и сборы будут осуществляться только в рублях. Обращение гривны на территории Херсонской области с нового года прекращается», — сказал он.

При этом глава региона заявил, рубль имеет неоспоримое преимущество – это одна из самых стабильных валют в мире, к тому же не привязанная к доллару.

Сейчас обменять гривны на рубли можно в любом банке на территории Херсонской области.

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Ольга Сурикова