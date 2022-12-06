В Крыму разъяснили порядок и норму выплат участникам СВО

Финансовое управление Черноморского флота разъяснило порядок выплат участникам спецоперации, так как по-прежнему главам региона приходит очень много вопросов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки и денежными выплатами.

Глав Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что обсудил с руководством Черноморского Флота эту тему и решил опубликовать нормы и порядок выплат мобилизованным в рамках СВО, так как они отличаются от тех, которые установлены для военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Денежное довольствие и ежемесячная социальная выплата осуществляется ежемесячно с 10 по 20 число каждого месяца за истекший месяц, а за декабрь календарного года – до 25 декабря.

Размер денежного довольствия гражданина, призванного по мобилизации, так же, как и военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, зависит от воинского звания, занимаемой воинской должности, выслуги лет, условий прохождения военной службы и включает:

— месячный оклад в соответствии с присвоенным воинским званием (от рядового – 6 026 рублей до полковника – 15 667 рублей);

— месячный оклад в соответствии с занимаемой воинской должностью (от стрелка – 12 052 рубля до командира полка – 31 934 рублей);

— ежемесячную надбавку за выслугу лет (от 2 лет – 10 %, от 5 до 10 лет – 15 %, от 10 до 15 лет – 20 %, от 15 до 20 лет – 25 %, от 20 до 25 лет – 30 %, свыше 25 лет – 40 % от окладов по воинскому званию и воинской должности);

— ежемесячную надбавку за особые достижения в службе всем категориям граждан, призванным по мобилизации (60 % от оклада по воинской должности);

— ежемесячную надбавку за особые достижения в службе (50 % от оклада по воинской должности занимающим первичные воинские должности солдат (1 – 4 тарифные разряды) – стрелок, старший водитель, снайпер и другие);

— ежемесячную премию за добросовестное и эффективное исполнение должностных обязанностей (до 25 процентов от окладов по воинскому званию и воинской должности);

— ежегодную материальную помощь (один оклад по воинскому званию и один оклад по воинской должности).

Военнослужащим, не обратившимся за ней в текущем году, материальная помощь выплачивается одновременно с выплатой денежного довольствия за декабрь текущего года.

Также в зависимости от занимаемой воинской должности, условий и местности прохождения военной службы гражданам, призванным по мобилизации, могут устанавливаться ежемесячные и иные дополнительные выплаты:

— ежемесячная надбавка за особые условия военной службы (за руководство подразделением в размере 20 % от оклада по воинской должности – командир отделения, командир взвода и другие командиры подразделений);

— ежемесячная надбавка за особые условия военной службы (в экипажах штатной боевой (специальной) техники на гусеничном и колесном шасси в размере 20 % от оклада по воинской должности – механик-водитель, командир танка и другие);

— ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну (10, 20, 25 процентов от оклада по воинской должности в зависимости от степени секретности сведений и формы допуска);

— районные коэффициенты и процентная надбавка к денежному довольствию за военную службу в отдаленных местностях (от 10 до 100 %) и другие.

В случае призыва из другого населенного пункта гражданам, призванным по мобилизации, как и военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, выплачивается подъемное пособие при перемещении к месту военной службы (один оклад по воинскому званию и один оклад по воинской должности).

Кроме денежного довольствия гражданам, призванным по мобилизации, осуществляется ежемесячная социальная выплата в размере 158 тыс. рублей за календарный месяц. При этом в отношении граждан, призванных по мобилизации, прослуживших неполный календарный месяц, ежемесячная социальная выплата производится пропорционально указанному сроку службы.

Выплата денежного довольствия и ежемесячной социальной выплаты производится через Единый расчетный центр Министерства обороны Российской Федерации (далее по тексту – ЕРЦ) или иные финансово-экономические органы, где граждане, призванные по мобилизации, состоят на финансовом обеспечении.

Для военнослужащих, проходящих военную службу в воинских частях Черноморского флота, выплата производится через финансовые органы Черноморского флота. По этой причине военнослужащие информацию о денежных выплатах через личный кабинет ЕРЦ на сайте Министерства обороны Российской Федерации получить не смогут.

Денежное довольствие и ежемесячная социальная выплата осуществляется ежемесячно с 10 по 20 число каждого месяца за истекший месяц, а за декабрь календарного года – до 25 декабря путем перечисления на указанный гражданином, призванным по мобилизации, счет в банке. Выплата денежного довольствия за январь будет произведена только в феврале, т.е. в текущем месяце за истекший.

При этом по просьбе гражданина, призванного по мобилизации, члены его семьи могут получать причитающиеся ему денежное довольствие и ежемесячную социальную выплату. Для этого он должен оформить дополнительную банковскую карту с привязкой к его счету в банке.

Денежное довольствие гражданина, призванного по мобилизации, как и военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, облагается налогом на доходы физических лиц. Ежемесячная социальная выплата – не облагается налогом.

Гражданам, призванным по мобилизации, военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации (за исключением курсантов военных образовательных организаций), иным гражданам (иностранным гражданам), заключившим с 21 сентября 2022 года контракт о прохождении военной службы сроком на один год и более в период проведения специальной военной операции, выплачивается единовременная денежная выплата в размере 195 тыс. рублей.

Военнослужащим, награжденным государственными наградами Российской Федерации или поощренным Президентом Российской Федерации либо Правительством Российской Федерации, выплачивается единовременное поощрение в размере от 1 до 10 окладов по воинскому званию и по воинской должности.

Ольга Сурикова