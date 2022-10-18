В Севастополе в будущем году благоустроят 7 скверов за 168 миллионов рублей

Директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов рассказал, что в 2023 году за счет средств федерального бюджета в Севастополе благоустроят 7 скверов.

Работы будут производиться в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды. На эти цели потратят 168 миллионов рублей. Правительство Севастополя уже выделило из городского бюджета 10 миллионов рублей на подготовку проектно-сметной документации.

Благоустройство ждет зелёные зоны в районе дома №7 по улице Степаняна, между домом №4 по улице Маршала Геловани и домом №87 по проспекту Генерала Острякова, в районе дома №32 по улице Новикова в Балаклаве, также сквер у школы №41 по улице Горпищенко и территорию в районе церкви в селе Дальнее, а также сквер Ветеранов в Инкермане, парк 100-летия посёлка Кача.

Напомним, В Балаклаве, на улице Новикова, в рамках благоустройства установили статую пегаса.