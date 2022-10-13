В Херсоне опровергли объявление эвакуации мирных жителей

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов записал видеообращение, в котором опроверг объявление эвакуации мирного населения из региона.

Он отметил, что губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее выступил с просьбой помочь в организации выезда жителей Херсонской области на временное пребывание и отдых в другие субъекты Российской Федерации. Но это заявление не является призывом к эвакуации.

«Обстрелы Херсонской области со стороны укронацистов уже забрали много жизней мирных граждан региона. Мы призываем жителей Херсонской области сохранять спокойствие и не поддаваться паническим настроениям», — подчеркнул он.

Ольга Сурикова