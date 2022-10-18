Госдума примет закон об универсальном пособии на детей

Госдума рассмотрела и приняла в первом чтении законопроект об универсальном пособии для семей с детьми и беременных женщин.
«Предлагается ввести с 1 января 2023 года универсальное пособие с учетом единого подхода к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам», — говорится в пояснительных материалах, передает РИА Новости.
Планируется, что универсальное пособие объединит различные выплаты:
— для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки;
— по уходу за ребенком до полутора лет;
— на первого ребенка (предоставляется во всех регионах);
— на третьего ребенка (предоставляется только в 78 регионах и по разным правилам);
— на детей от трех до восьми лет (выплачивают органы социальной защиты);
— на детей от восьми до 17 лет (выплачивает Пенсионный фонд).
Назначать пособие будут нуждающимся беременным женщинам и семьям с доходами ниже прожиточного минимума на человека. Размер выплат составит 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума.
В среднем по стране в 2023 году пособие составит семь тысяч, 10,5 и 14 тысяч рублей соответственно.
Семьи, где дети родились до 31 декабря 2022 года, смогут выбрать, получать пособия по старым правилам или перейти на универсальное.
Данный закон позволит расширить контингент семей, которым доступна поддержка из бюджета.
Ольга Сурикова