Госдума примет закон об универсальном пособии на детей

— на детей от восьми до 17 лет (выплачивает Пенсионный фонд).

— на детей от трех до восьми лет (выплачивают органы социальной защиты);

— на третьего ребенка (предоставляется только в 78 регионах и по разным правилам);

— на первого ребенка (предоставляется во всех регионах);

— по уходу за ребенком до полутора лет;

Назначать пособие будут нуждающимся беременным женщинам и семьям с доходами ниже прожиточного минимума на человека. Размер выплат составит 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума.

В среднем по стране в 2023 году пособие составит семь тысяч, 10,5 и 14 тысяч рублей соответственно.

Семьи, где дети родились до 31 декабря 2022 года, смогут выбрать, получать пособия по старым правилам или перейти на универсальное.