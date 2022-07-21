У Крыма, ЛНР и ДНР будет своя футбольная Премьер-лига

Минспорта хочет создать единую Премьер-лигу для футбольных команд Крыма, Севастополя, а также Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, Абхазии и Южной Осетии. Сообщает телеканал «НТС».

Тем не менее, премьер-лига с участием наших команд и республик не будет относиться к Российскому футбольному союзу, который входит в состав ФИФА и УЕФА.

Принимая во внимание положительный опыт Крымского футбольного союза и самого региона по проведению матчей Национальной студенческой футбольной лиги, планируется на базе данной структуры создать организацию, которая обеспечит проведение объединённого чемпионата. По аналогии с существующими соревнованиями планируется создание чемпионата с туровой системой не только в Крыму, но и в дружественных республиках», – заявил заместитель министра спорта Одес Байсултанов.

Первые игры объединённой Премьер-лиги могут пройти уже в марте следующего года. А продлится чемпионат до ноября.

«Помимо премьер-лиги лучших футбольных команд, будут привлечены ещё два старших возраста в академиях футбола, чтобы эти дети, которые в будущем потенциально идут в премьер-лигу, тоже имели возможность соревноваться. Премьер-лига – это основное направление… в состав участников турнира войдут Донецкая и Луганская народные республики, Херсон, Запорожье, Абхазия, Южная Осетия, Крым и команды вузов Российской Федерации», – пояснил заместитель министра.

Напомним, ФК «Севастополь» в этом сезоне упустил чемпионство в Премьер-лиге КФС.