Жителя Ялты будут судить за призывы к экстремизму

Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

Как полагает следствие, в 2021 году 29-летний житель Ялты неоднократно в соцсетях публиковал призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц по признаку национальности.

Незаконная деятельность мужчины выявлена и пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Уголовное дело передано в Ялтинский городской суд.

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Ольга Сурикова

Фото: прокуратура Крым