Жителя Ялты будут судить за призывы к экстремизму

Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о призывах к осуществлению экстремистской деятельности.
Как полагает следствие, в 2021 году 29-летний житель Ялты неоднократно в соцсетях публиковал призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц по признаку национальности.
Незаконная деятельность мужчины выявлена и пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
Уголовное дело передано в Ялтинский городской суд.
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Ольга Сурикова
Фото: прокуратура Крым