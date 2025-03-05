Трамп: Зеленский готов сесть за стол переговоров

Трамп заявил, что получил письмо от Зеленского с заявлением о готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине
Президент США Дональд Трамп сообщил, что получил письмо от президента Украины Владимира Зеленского с заявлением о готовности как можно скорее приступить к переговорам по урегулированию украинского конфликта. Об этом американский президент заявил во время выступления перед Конгрессом.
По словам Трампа, в документе также есть согласие Киева на сделку по редкоземельным металлам.
Оказалось, что под «письмом» лидер США имел в виду пост Зеленского в соцсети.
Также Трамп рассказал, что получил «мощные сигналы» от российской стороны о готовности к мирным переговорам по Украине.
«Пришло время остановить это безумие. Пора прекратить убийства. Пора прекратить эту бессмысленную войну. Если вы хотите останавливать войны, вы должны говорить с обеими сторонами»,— добавил он.
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Ольга Сурикова
Фото: кадр с вещания из Белого Дома