Трамп: Зеленский готов сесть за стол переговоров

Трамп заявил, что получил письмо от Зеленского с заявлением о готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил, что получил письмо от президента Украины Владимира Зеленского с заявлением о готовности как можно скорее приступить к переговорам по урегулированию украинского конфликта. Об этом американский президент заявил во время выступления перед Конгрессом.

По словам Трампа, в документе также есть согласие Киева на сделку по редкоземельным металлам.

Оказалось, что под «письмом» лидер США имел в виду пост Зеленского в соцсети.

Также Трамп рассказал, что получил «мощные сигналы» от российской стороны о готовности к мирным переговорам по Украине.

«Пришло время остановить это безумие. Пора прекратить убийства. Пора прекратить эту бессмысленную войну. Если вы хотите останавливать войны, вы должны говорить с обеими сторонами»,— добавил он.