В Севастополе открылась выставка по мотивам «Маленького принца»

В Севастополе на уличной галереи открылась выставка по мотивам «Маленького принца».

Выставка «Маленькие шаги по большой планете» это современное прочтение повести «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери.

Участниками выставочного проекта стали ученики 3-Г класса школы «Экотех». Ребята, воплотившись в героев этой повести, раскрыли нынешние проблемы экологии Севастополя. Подготовкой костюмов, фотосессией и организацией мероприятия занимались исключительно родители и сами юные школьники. Добрые начинания ребят поддержал сотовый оператор «Волна».

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Ольга Сурикова