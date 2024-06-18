Мошенница обманула пенсионеров на 500 тысяч рублей

Прокуратура Балаклавского района г. Севастополя доказала в суде вину местной жительницы, похитившей у пенсионеров более 500 тыс. рублей. 67-летняя женщина признана виновной в шести преступлениях мошенничества. Она использовала свои знания по проверке слуха и навыки по изготовлению слуховых аппаратов, чтобы обмануть пенсионеров. Она предлагала им услуги по приобретению и ремонту слуховых аппаратов, но свои обещания не выполняла. Вместо этого, она получила от них более 500 тысяч рублей и использовала эти деньги по своему усмотрению.

Суд назначил ей штраф в размере 400 тысяч рублей и удовлетворил иски потерпевших о возмещении ущерба. Часть ущерба уже была возмещена в ходе рассмотрения дела. Приговор вступил в законную силу.