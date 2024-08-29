Правительство Севастополя готовит документы о признании ЖК «Байдарская сказка» самовольной самостройкой и сносе домов

Строительство коттеджного поселка в с. Тыловое (ЖК «Байдарская сказка») возможно было только после утверждения рассмотрения мастер-план на архитектурном совете и заключении договора о комплексном развитии территорий. Сейчас же стоит вопрос о признании уже построенных домов самовольными постройками. Об этом в комментариях журналистам рассказал и.о. вице-губернатора Максим Жукалов.

Как ранее рассказал журналистам «Первого Севастопольского» представитель жилищного кооператива «Байдарская сказка» Дмитрий Высоцкий сейчас в Байдарской длине строится 205 частных домов по дачной амнистии и разрешение на строительство им не требуется.

Земельный участок здесь был выделен еще при Украине. Площадь его составляет больше 10 гектар.

Жукалов подчеркнул, что, по новым ПЗЗ, на одном земельном участке можно построить один жилой дом. «Таким образом, возводить на данной территории комплекс индивидуальных жилых домов, по сути поселок коттеджный, недопустимо с точки зрения соблюдения законодательства о градостроительной деятельности», — пояснил чиновник.

В марте 2024 правительство Севастополя вместе с прокуратурой проводило проверку на данной территории.

«Правительство Севастополя в рамках предоставленных полномочий реализуют свои мероприятия по подаче заявления о сносе и признании самовольными постройками, и сносе данных объектов», — заявил Жукалов.

Правообладатель земельного участка подготовил мастер-план, но начал строительство до его рассмотрения на градостроительном совете. Пока что стоит вопрос о том, чтобы признать данные постройки самовольными. А людей воздержаться от покупок домов в этом ЖК.

По его словам, застройщик лукавит на счет своего права строить по дачной амнистии. «На одном земельном участке можно возвести только один индивидуальный жилой дом. Насколько мне известно, сейчас на один дом право зарегистрировано», — уточнил чиновник, добавив, что земельный участок в ЖК не разделенный.

«Именно для того, чтобы оценить, насколько территория может быть использована для такого количества индивидуальных жилых домов, который он планирует построить, и готовится мастер-план территории, выносится на градостроительный совет, анализируется возможность подключения такого количества домов к коммунальной инфраструктуре, к возможности обеспечить канализование стоков. В данном случае эти мероприятия пока не выполнены. Соответственно, возведение таких объектов недопустимо», — рассказал и.о.вице-губернатора.

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Ольга Сурикова