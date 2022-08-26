Жителя Севастополя будут судить за схему с продажей квартир в несуществующих домах

В Севастополе в суд направлено уголовное дело о хищении денежных средств граждан под предлогом приобретения квартир в строящихся домах.

По версии следствия, местный житель разработал преступную схему хищения денег у людей под предлогом участия в строительстве жилья.

«Для создания видимости реальной деятельности, имея доступ к трем не принадлежащим ему земельным участкам, он начал строительные работы, подготовил эскизные проекты и поэтажные планы многоквартирных домов, которые якобы планировал возвести», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Также для имитация своей активной деятельности он снял четыре офисных помещения в центральной части города, нанял риелторов, делопроизводителей, юристов и специалиста по рекламе. После этого он организовал размещение наружной рекламы и рекламных объявлений в Интернете и СМИ о продаже квартир по низкой цене в строящихся домах.

Таким образом, в период с января 2017 года по февраль 2021 года ему удалось привлечь в качестве покупателей 9 жителей Севастополя и Крыма. Под предлогом приобретения ими квартир он заключил с ними предварительные договоры купли-продажи жилых помещений и получил от них свыше 8,7 млн рублей.

Строить жилье он и не планировал, земельные участки предназначались только для садоводства и под ИЖС, тем более они не были его собственностью.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

Потерпевшими заявлены гражданские иски о взыскании причиненного им материального ущерба, в связи с чем на денежные средства, земельные участки, нежилые здания, сооружения и иное имущество обвиняемого на общую сумму почти 25 млн рублей наложен арест.

Напомним, в Севастополе также заведено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере с привлечением денежных средств граждан для участия в долевом строительстве дома.

Ольга Сурикова