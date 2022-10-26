Mercedes-Benz уходит из России

Концерн Mercedes-Benz продал свой завод в Подмосковье и имущество дилеру марки ГК «Автодом», сообщает «Ъ».

Mercedes оценивал свои активы в РФ в €2 млрд.Концерн закрыл сделку по продаже завода, принадлежащего «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус», зданий с сервисными площадями и офисом и прав дистрибутора дилеру «Автодом».

Компания продала свой бизнес из-за того, что поставки автомобилей дороже €50 тыс. из ЕС и всех машин из США в Россию запрещены санкциями, а другие ограничения фактически делают невозможными стабильные поставки комплектующих. Собеседники «Ъ» сообщили, что на площадке завода будут производится китайские автомобили.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев считает, что важно не пересадить чиновников на отечественные автомобили LADA, а обеспечить комплектующими те машины, которые сейчас есть в автопарках госорганов.