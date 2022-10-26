Все больше жителей Севастополя выбирает путь с ЛДПР

В Севастопольском отделении ЛДПР продолжается Общероссийский прием в партию в память о Владимире Вольфовиче Жириновском

Ряды партийцев пополнились единомышленниками – людьми, которым не чужды взгляды и цели ЛДПР. Более тридцати жителей Севастополя готовы вместе с командой Севастопольского отделения ЛДПР работать над одним делом, над общей миссией – сделать жизнь обычных людей комфортной и достойной.

«Хочу отметить активность нашей молодежи. Молодые люди не хотят быть просто наблюдателями, глядя на происходящее в мире. Они желают участвовать в судьбе города, страны. Поэтому выбирают путь политика. ЛДПР открывает двери всем амбициозным, целеустремленным людям, у которых есть цель в жизни, и которые стремятся созидать, помогать другим своей деятельностью», — прокомментировал вице-спикер заксобрания, депутат ЛДПР Илья Журавлев.

Чтобы присоединиться к команде партийцев, можно выбрать один из двух вариантов:

Перейти на сайт ldpr.ru/registration и заполнить заявление дистанционно;

Прийти в Севастопольское отделение ЛДПР на Большой Морской, 32 с 10.00 до 17.00 и заполнить заявление на месте. При себе иметь паспорт и две фотографии 3Х4 на матовой бумаге.

Кристина Ветер

Фото: пресс-служба ЛДПР