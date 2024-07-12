Жителя Севастополя будут судить за половые преступления в течение двух лет в отношении малолетней падчерицы

Жителя Севастополя будут судить за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней девочки, сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.
Установлено, что с сентября 2021 года по ноябрь 2023 года 39-летний мужчина, проживая совместно с женщиной и ее детьми, систематически совершал в отношении малолетней девочки насильственные действия сексуального характера. Пострадавшей тогда было от 11 до 13 лет.
При совершении одного из таких преступлений фигурант был застигнут матерью девочки, которая обратилась в правоохранительные органы.
Следователями установлены и иные факты противоправных действий в отношении потерпевшей, которые она скрывала от близких, боясь угроз отчима.
Фигурант был заключен под стражу. Собрана достаточная доказательственная база.
Расследование уголовного дела завершено.
Напомним, в Севастополе будут судить 56-летнего дворника из Качи за преступления против половой неприкосновенности 11-летней девочки.
Ольга Сурикова