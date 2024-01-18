В Севастополе будут судить еще одного педофила

В Севастополе будут судить 56-летнего дворника из Качи за преступления против половой неприкосновенности 11-летней девочки.

По версии следствия, в июле 2023 года в дневное время мужчина, работавший дворником в поселке Кача, привел на «дикий» пляж возле гостиничного комплекса «Наш Парус» знакомую одиннадцатилетнюю девочку.

Во время купания в море он совершил в отношении нее действия сексуального характера. Девочка испугалась и выбежала на берег. В дальнейшем потерпевшая рассказала о произошедшем своему отцу, который обратился в полицию.

Напомним, Нахимовский суд Севастополя приговорил к 12 годам строгого режим 29-летнего мужчину, пристававшего к 6-летней девочке.