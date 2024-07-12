Жительницы Севастополя за сутки перевели мошенникам 4,5 млн рублей

В полицию Севастополя обратились пять местных жительниц. Дистанционные мошенники завладели их деньгами под предлогами инвестирования, защиты банковского счета и займа от имени знакомого.

Так, одна из пострадавших, 81-летняя пенсионерка решила заняться инвестированием. Он по инструкции мошенников установила на свой телефон стороннее приложение и на протяжении недели перечислила через интернет-банкинг 2,4 миллиона рублей на подконтрольные преступникам счета. Прибыли она так и не дождалась.

Под предлогом защиты денег на банковском счету пострадала 67-летняя пенсионерка, 57-летняя учительница школы и 37-летняя самозанятая. Более 1,2 миллиона рублей, лишилась школьная учительница, которой позвонили мошенники и сообщили, что ее банковский счет в опасности. Мошенники сообщили, что ее банковский счет в опасности, а преступники пытаются оформить на ее имя кредиты. Испуганная женщина получила в банках кредиты на общую сумму более 1 миллиона рублей и вместе с принадлежащими ей сбережениями перечислила аферистам. Остальные перевели по 300 и 500 тысяч.

Жертвой этого вида мошенничества стала 18-летняя студентка, которой в социальной сети с аккаунта ее знакомой мошенники написали просьбу одолжить 49 тысяч рублей. Позже она узнала, что страничка знакомой была взломана.

Напомним, в Севастополе две женщины перечислили дистанционным мошенникам более 2,6 млн рублей.

Ольга Сурикова

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