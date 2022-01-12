В Севастополе мужчина жестоко избил подростка и отобрал у него телефон

Он бил ребенка, в том числе, по голове

В Севастополе заведено уголовное дело на местного жителя, который избил несовершеннолетнего парня и отобрал у него мобильный телефон.

Инцидент произошел 8 января в районе села Полюшко. В полицию пришли заявления и из больницы, куда за медпомощью обратился 15-летний мальчик, и от его матери.

В пресс-службе городского УМВД рассказали, что им удалось установить, что мальчик шел от дома к остановки общественного транспорта. По пути возле него остановился автомобиль, водитель которого всячески пытался узнать у ребенка, куда и зачем он идет. Попытка подростка уйти от незнакомца не увенчалась успехом, он начал его преследовать и настиг.