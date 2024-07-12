Полиция Севастополя устанавливает обстоятельства обрушения православного креста в Инкермане

Полиция Севастополя проводит проверку по факту обрушения православного креста, посвященного святому Клименту в Инкермане.

Как сообщили в УМВД, заявлений от жителей не поступало. Однако по факту происшествия начали проверку.

В пресс-службе ведомства отметили, что в соцсетях появилась информация, что это могли сделать намеренно. Также жители высказали предположение, что крест упал из-за сильного ветра.

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Ольга Сурикова

Фото: ИНКЕРМАН/vk.com

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