В Севастополе две женщины перечислили дистанционным мошенникам более 2,6 млн рублей.

Две жительницы Севастополя перечислили дистанционным мошенникам свои сбережения, хотя знали заранее о подобных схемах.

Так, 79-летней пенсионерке позвонили неизвестные, представились «сотрудниками Центрального банка РФ». Она поверил аферистам и перевела на «безопасные счета» почти 2 млн. рублей.

В мессенджере 52-летней самозанятой жительнице позвонили мошенники, представились правоохранителями, и по аналогичной схеме убедили перечислить почти 700 тысяч рублей на подконтрольные им счета.

Полиция Севастополя призывает граждан не поддаваться на уловки мошенников и не выполнять инструкций незнакомых людей по телефону.

Отметим, недавно житель Севастополя за неделю перечислил дистанционным мошенникам почти 5 млн рублей.

Ольга Сурикова

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