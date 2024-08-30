Жительницы Севастополя решили обналичить маткапиталы через Челябинск

Прокуратура Севастополя направила в суд уголовные дела о мошенничестве со средствами материнского капитала

К ответственности будут привлечены три местные жительницы, которые вступили в сговор для получения денег маткапитала.

По версии следствия, женщины после рождения вторых детей получили право на дополнительную господдержку в виде маткапитала. Они заключили с кредитно-потребительским кооперативом фиктивные договоры займа, якобы для строительства домов в Челябинской области. Пенсионный фонд перевел свыше 400 тысяч по каждому договору якобы для погашения долга и уплаты процентов по займу.

В действительности, дома никто не начал строить, 1,3 млн рублей фигурантки потратили на собственные нужды.

Дела находятся на рассмотрении в Балаклавском суде, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

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Ольга Сурикова