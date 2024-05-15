Жительницу Севастополя будут судить за мошенничество с маткапиталом

По версии следствия, женщине в 2015 году выдан сертификат на получение средств материнского капитала в связи с рождением второго ребенка.

Она провернула целую схему, чтобы его обналичить. Заключила с кредитно-потребительским кооперативом фиктивный договор займа якобы на строительство дома в Челябинской области на сумму как раз равную маткапиталу — 408 026 руб. В 2017 деньги были перечислены в счет погашения кредита, но потратила она их личные нужды, так и не начав строительство.

Ее дело направлено в Нахимовский райсуд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура Севастополя.

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Ольга Сурикова