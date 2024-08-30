Мигрант прибыл в Севастополь и организовал в Крыму канал незаконной миграции

ражданин одной из среднеазиатских республик прибыл в Севастополь и организовал канал незаконной миграции иностранцев на Крымский полуостров, сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Главный организатор, гражданин одной из стран Средней Азии, привозил рабочих без документов и устраивал их на стройку в Бахчисарае, где они жили в бытовках. Фиктивную регистрацию мигрантов проводила 59-летняя жительница Севастополя у себя дома — в ТСН СНТ «Строитель-3», подавая ложные документы в полицию.

Сеть нелегальной миграции раскрыта ФСБ и МВД.

Возбуждено дело, мужчинам грозит до семи лет, женщине — до трех.

Читайте также: Губернатор Севастополя запретил привлекать на работу мигрантов

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова