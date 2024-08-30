Партия «Новые люди» потребовала отменить концерты Шамана за бюджетные миллионы

Разбираемся, с чем это связано.

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков выступил с инициативой отменить все дорогие концерты за бюджетные деньги. Поводом стала новость, что на концерт Шамана в Оренбурге выделили 16 млн. Владислав Даванков подчеркнул, что на фоне событий, происходящих в Курской и Белгородской областях, тратить огромные деньги из бюджета на концерты неприемлемо. Он предложил ограничить стоимость любых концертов за госсчёт по всей России, в том числе в Крыму.

Это не первая инициатива партии по экономии бюджетных средств. Ранее лидер «Новых людей» Алексей Нечаев отметил, что сейчас особенно важно не брать с людей новые налоги и штрафы, а искать альтернативу.

«Сегодня каждый бюджетный рубль на счету. Но некоторые чиновники продолжают жить в старой логике: выбрасывают на ветер миллионы, а потом вводят новые штрафы и налоги для людей. Нужно думать в другую сторону: нагружать тех, кто зарабатывает в России и всё выводит за границу», — говорит Алексей Нечаев.

Партия предлагает повысить стоимость патента для мигрантов до 150 тысяч рублей в год. Мигрант-таксист или курьер сейчас зарабатывает в среднем более 850 тысяч рублей в год, патент же стоит всего 7 900 рублей. А все издержки, связанные с проживанием мигрантов в районах, ложатся на местных жителей.

Средства, полученные от увеличения патентов, «Новые люди» предлагают направлять на развитие районов, где мигранты фактически проживают. Это должны быть целевые деньги, которые тратятся по решению муниципальных депутатов, а не уходят в общегородской или федеральный бюджет.

Ещё один способ пополнить бюджет, предложенный «Новыми людьми», — узаконить рынок «красивых» номеров. Их предлагают продавать через открытые аукционы на «Госуслугах».

«Каждый год в России выдают примерно 4 млн автомобильных номеров. «Красивые» номера достаются людям случайно. Если распределять их на открытых аукционах, коррупция станет невозможной. Деньги от продажи «красивых» номеров пойдут в бюджет, а ценник не будет зависеть от прихоти посредников. Важно, чтобы люди могли не только покупать такие номера, но и продавать — если они достались им случайно», — говорит лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.