Жительницу Ставропольского края будут судить за сбыт наркотиков в Севастополе

25-летней женщина обвиняется в сбыте наркотиков через интернет.

По версии следствия, обвиняемая с целью заработка стала сотрудничать с онлайн-магазином наркотиков. По договоренности с сообщниками, она приехала в Севастополь и получила здесь две партии наркотиков с целью последующего сбыта мелкими дозами через тайники-«закладки». Ее задачей было редактирование фотографий мест расположения тайников для дальнейшего предоставления координат покупателям в интернете.

Выполнить запланированное она не успела. Ее поймали в августе 2024 года и изъяли весь объем наркотических средств, подготовленных для сбыта — почти 250 г наркотика α-PVP.

В настоящее время уголовное дело рассматривает Гагаринский районный суд г. Севастополя.