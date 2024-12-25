Севастопольская городская федерация регби — лучшая физкультурно-спортивная организация 2024 года

20 декабря состоялась ежегодная премия «Спортсмен года», на которой чествовали лучших представителей севастопольского спорта.

Севастопольская городская федерация регби в третий раз подряд стала лауреатом премии в номинации «Лучшая физкультурно-спортивная организация»!

Это высокая оценка нашей работы по развитию регби в Севастополе. Мы благодарны всем, кто внес свой вклад в эту победу: нашим тренерам, спортсменам, партнерам и, конечно, председателю попечительского совета федерации Илье Григорьевичу Журавлеву!

Выражаем признательность за конструктивное взаимодействие и вклад в развитие регби в нашем городе:

• Игорю Анатольевичу Михееву, заместителю Губернатора Севастополя;

• Максиму Юрьевичу Кривоносу, директору Департамента науки и образования;

• Сергею Анатольевичу Резниченко, начальнику Управления спорта;

• Дмитрию Викторовичу Карпову, директору Центра спортивной подготовки, а также их коллективам.

Наталия Самойленко, директор Севастопольской городской федерации регби:

«Эта награда — результат слаженной работы всей команды федерации, тренеров, спортсменов и, конечно, наших партнеров. Спасибо всем за поддержку! Вместе мы делаем регби в Севастополе сильнее!»

Илья Григорьевич Журавлев, председатель попечительского совета Севастопольской городской федерации регби:

«Искренне рад этой победе! «Лучшая физкультурно-спортивная организация» — это не просто звание, это признание высокого профессионализма и результативности работы федерации. Поздравляю всех причастных!».